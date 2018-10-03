تراجع طفيف لـ «نمو» .. وقيم التداول تصعد 105 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.05 في المائة لتغلق عند 2581 نقطة فاقدة نقطة واحدة. وارتفعت قيم التداول 105 في المائة بنحو 364 ألف ريال لتصل إلى 710 آلاف ريال، بمعدل 8.4 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 212 في المائة بنحو 49 ألف سهم لتصل إلى 72 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 75 في المائة بنحو 36 صفقة لتصل إلى 84 صفقة. وارتفع سهم "بحر العرب" وحيدا بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 10.18 ريال، مقابل تراجع "أبو معطي" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 9.21 ريال، واستقرار بقية الأسهم.وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 602 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 45 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 25 ألف ريال.