44 % من منسوبي قطاع التعليم الخاص أجانب .. يعملون في 9327 منشأة

بلغ عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص نحو 188719 موظفا يعملون في نحو 9327 منشأة، شكل العاملون الأجانب على ما يقارب من 44 في المائة من هذه الوظائف.

ووفقا لبيانات للهيئة العامة للإحصاء اطلعت "الاقتصادية عليها، بلغ عدد الأجانب العاملين في هذه الأنشطة 83402 موظف، مقابل 105317 موظفا سعوديا الذين شكلوا نسبة 56 ؤفي المائة، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

واستحوذت الموظفات العاملات في المنشآت التعليمية النسبة الأعلى من عدد العاملين بنسبة 54 في المائة، إذ بلغ عددهن 101614 موظفة، مقابل 87105 موظفين.

واستحوذت السعوديات العاملات في هذه المنشآت على النسبة الأكبر وذلك بوجود 67013 سعودية، مقابل 34601 موظفة أجنبية.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتمدت دليلا بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم المقدمة، إضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعا.

وعليه تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.