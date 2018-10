النباتيون يحذرون: الإكثار من أكل اللحوم يعجل بخراب الكوكب

هل جربت زهور فراشة البازلاء؟ فهي الآن رائجة في أوساط النباتيين. يخمّر الناس الكليتوريا تيرناتي (زهور فراشة البازلاء) لصنع شاي غريب يتغير من اللون الأزرق إلى اللون الأرجواني عند إضافة الليمون. شعرت بالدهشة عند تصفحي مجلة النباتيين التي وجدت فيها هذا العنصر الغريب. من المفترض أن يكون للنظام النباتي الصرف (الذي يخلو من كل ما هو حيواني، حتي البيض ومنتجات الألبان) تكلفة بيئية أقل من تكلفة المنتجات الحيوانية. إلا أن هذه الزهرة تنمو في تايلاند، لذلك إذا كنت بحاجة إليها طازجة في المملكة المتحدة، فلا بد من نقلها عن طريق الجو. كيف ينسجم ذلك مع الحلم النباتي الأخضر النقي؟مايك بيرنرز ـ لي، أستاذ في جامعة لانكستر ومؤلف كتاب "ما مدى سوء الموز؟ الأثر الكربوني لكل شيء"How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything، يحذر من أن الأطعمة النباتية العصرية التي تحتاج إلى أميال لنقلها بالطيران أو تغليفها تبطل بعض الفوائد البيئية للامتناع عن تناول اللحوم والأجبان.مثلا، قد يكون الهليون البيروفي الطازج جيدًا وهو معروض على "إنستجرام"، لكن بعد نقله بالطيران، فإن كل كيلوجرام من هذه الأوراق العشبية الخضراء لديها ما يعادل 8.9 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون – أكثر من سبعة أضعاف ما في الموز والأفوكادو اللذين يمكن نقلهما عن طريق البحر.لكن دعونا لا ننشغل بمخاطر الهليون البيروفي. مقارنة بأكل اللحوم، فإن تأثيره في البيئة يبقى ضئيلا. مثلا، كل فرد من الشعب البريطاني يستهلك في المتوسط 81 كيلوجراما من اللحم سنويا. يجب أن تعيش تلك الحيوانات في مكان ما وتأكل شيئا ما. وغذاؤها يجب أن ينمو في مكان ما. 80 في المائة تقريبا من الأراضي الزراعية في العالم يتم تخصيصها لتربية الحيوانات.في المدرسة نتعلم أن الطاقة تضيع في كل مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية (الشمس، النباتات، الحيوانات، البشر). إذا تناولنا طعامًا أقرب إلى الشمس من نهاية السلسلة، فستفقد طاقة أقل. يقول بيرنرز ـ لي: "إذا أطعمت بقرة فول الصويا، فإنك تحصل على عُشر الغذاء مرة أخرى". فول الصويا، الذي يسهم بشكل كبير في إزالة الغابات العالمية، غني بالبروتين ويمكن أن يتناوله البشر. اكتشف فريق بيرنر ـ زلي أخيرا أن 40 في المائة من طاقة المحاصيل الصالحة للاستهلاك البشري تذهب إلى حيوانات المزارع. يقول: "لست بعيدا عن مضاعفة إمدادات الطعام إذا توقفت عن فعل ذلك".وفقا للعالم جوزيف بور، من جامعة أكسفورد، فإن التحول إلى النظام النباتي الصرف في جميع أنحاء العالم من شأنه أن يقلل من مساحة الأراضي اللازمة للزراعة بواقع 3.1 مليار هكتار - أي بحجم القارة الإفريقية. ويمكن أن تخزن تلك الأراضي غاز الكربون في الأشجار، مثلا. وتشير تقديرات بور إلى أن النظام النباتي الصرف في جميع أنحاء العالم يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار الربع.ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة "التغير المناخي" Climatic Change أن تناول غذاء يحتوي على نسبة عالية من اللحوم يتسبب في انبعاث 7.2 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون يوميا، مقارنة بـ 3.8 كيلوجرام للنباتيين و2.9 كيلوجرام فقط للذين يتبعون النظام النباتي الصرف. ويأتي نحو ربع غازات الاحتباس الحراري التي تعزى إلى النشاط البشري من الزراعة المكثفة، التي تعادل وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، نفس ما تنتجه الكهرباء والحرارة تقريبا، وأكثر قليلا من الصناعة. الزراعة تعمل أيضا على سحق الأنظمة البيئية من خلال إزالة الغابات والتغير الكيماوي الناجم عن الأسمدة والمبيدات الحشرية.ولن يؤدي هذا إلا إلى الأسوأ، لأن الطلب على اللحوم والحليب آخذ في الارتفاع. وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، بحلول عام 2050 سوف يستهلك البشر 500 مليار كيلوجرام من اللحوم و1.1 تريليون لتر من منتجات الألبان سنويا.بور وزملاؤه جمعوا بيانات من 570 دراسة شملت 38700 مزرعة، وبحثوا في 40 نوعًا من الأطعمة الشائعة، وقيموا مقدار ما تستهلكه من أراض ومياه، وكيف تسهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإلى أي مدى تتسبب في مشاكل مثل زيادة نسبة حموضة المياه الجوفية والمياه العذبة. كانت النتائج التي نُشِرت في عام 2018، قاسية - لم يستطيعوا العثور على أي منتجات حيوانية كانت صديقة للبيئة أكثر من بدائلها النباتية. بعدها تناول بور آخر قطعة كرواسون بالجبنة والطماطم من "بريت آ مونجي" وأصبح نباتيا صرفا.كلما قللنا من كمية الطعام المنتج من الحيوانات، ستكون الأراضي الزراعية، والوقود، والمواد الكيماوية اللازمة لإنتاج وجباتنا أقل. وينصح بيرنرز ـ لي، الذي لا يعتبر نباتيا ولا يتبع النظام النباتي الصرف، لكنه "يسير بهذا الاتجاه"، بأن يضع كل فرد لنفسه "مسارا لمدة خمس أو عشر سنوات" نحو ترك الأطعمة المنتجة من الحيوانات. إنتاج الحليب والجبن على مستوى العالم يحتل مساحة بحجم الصين، مع ذلك تصنع الشركات الكبرى بدائل الحليب بكميات كبيرة. "إنوسينت درينكس" التي تملكها شركة كوكا كولا، تنتج حليبا خاليا من الألبان، في حين استحوذت شركة دانون الفرنسية للألبان العام الماضي على شركة ألبرو البلجيكية الناشئة التي تصنع حليب الصويا. و"تايسون فودز"، المجموعة الأمريكية لإنتاج اللحوم، تملك حصة في شركة بيوند ميت التي تصنع البرجر النباتي، بينما تملك "يونيليفر" شركة سويديش جلاس التي تصنع آيس كريم الصويا.يقول بور: "ربما يكون (التحول إلى) النظام الغذائي النباتي الصرف أقوى تغيير تقدم عليه كفرد لتقليل تأثيرك في الأرض". نحن بحاجة إلى أن تتغير الحكومات والمجتمعات أيضا.