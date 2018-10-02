ارتفاع مبيعات "فيات كرايسلر" في أمريكا بنسبة 15% خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة "فيات كرايسلر أوتوموبيل أمريكا" الفرع الأمريكي لمجموعة "فيات-كرايسلر" الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 15% إلى 199819 سيارة مقابل 174266 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات سيارات كرايسلر بنسبة 7% إلى 14683 سيارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت مبيعات سيارات فيات بنسبة 46% إلى 1185 سيارة.

في الوقت نفسه زادت مبيعات سيارات جيب بنسبة 14% إلى 83764 سيارة ومبيعات الشاحنة الخفيفة رام بنسبة 9% إلى 56447 سيارة. كما زادت مبيعات سيارات ألفا روميو الفارهة بنسبة 29% خلال الشهر الماضي إلى 1639 سيارة.

وزادت مبيعات العلامة التجارية دودج بنسبة 41% إلى 42101 سيارة بفضل الأداء القوي للسيارة "دودج جنواري" التي زادت مبيعاتها بنسبة 48% والسيارة "دودج تشالنجر" التي زادت بنسبة 14% والسيارة "كارفان" التي بلغت مبيعاتها خلال الشهر الماضي 13829 سيارة.