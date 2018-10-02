إيرادات برشلونة تكسر حاجز المليار دولار

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه أصبح أول ناد رياضي يحقق إيرادات سنوية تتجاوز مليار دولار.

وعرض برشلونة حساباته السنوية اليوم الثلاثاء والتي أظهرت أن النادي حقق ايرادات بلغت 1.05 مليار دولار في السنة المالية 2017 -2018 ليحطم رقمه القياسي للعام الخامس على التوالي ويحقق أرباحا للسنة الثامنة على التوالي.

وقال برشلونة إن ارتفاع الإيرادات جاء بسبب زيادة الدخل من حقوق البث التلفزيوني من دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الصفقة القياسية لبيع المهاجم البرازيلي نيمار في أغسطس اب 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (257 مليون دولار).

وكشف النادي أيضا عن ميزانية قياسية بلغت 1.105 مليار دولار لهذا الموسم والتي تحتاج إلى إقرارها من الجمعية العمومية في 20 أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف النادي أن ديونه بلغت 181.3 مليون دولار في 30 يونيو حزيران الماضي.

