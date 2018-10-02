البرلمان العراقي ينتخب برهم صالح رئيسا للبلاد

قال نائبان لرويترز والتلفزيون العراقي إن البرلمان انتخب السياسي الكردي المخضرم برهم صالح رئيسا للبلاد. ونقل التلفزيون الرسمي عن النائب ريبوار طه من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح صالح قوله إنه يوم مشهود بالنسبة للعراق. وحصل صالح على أصوات 219 نائبا.

