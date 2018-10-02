تراجع مبيعات "هوندا" في أمريكا بنسبة 7% خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة "أمريكان هوندا" الفرع الأمريكي لشركة "هوندا موتور" اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء تراجع إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7% إلى 132668 سيارة مقابل 142722 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي 58883 سيارة بتراجع نسبته 719.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث سجل 73292 سيارة، في حين زاد إجمالي مبيعاتها من الشاحنات بنسبة 6.3% سنويا إلى 73785 سيارة.

يأتي ذلك فيما علنت شركة "هوندا" أمس الاثنين استدعاء 4ر1 مليون سيارة إضافية لإصلاح الخلل في الوسائد الهوائية الموردة من شركة "تاكاتا" في السوق الأمريكية.

يذكر أن الخلل في الوسائد الهوائية من "تاكاتا" يؤدي إلى انفجار الوسادة عند انتفاخها في حالة التصادم وانتشار شظايا معدنية، قد تصيب السائق والركاب بجراح.

وبعد قرار الاستدعاء الأخير، يصل إجمالي عدد السيارات التي تم استدعاؤها بسبب عيوب الوسائد الهوائية في الولايات المتحدة وحدها إلى حوالي 40 مليون سيارة.

وجاء قرار استدعاء السيارات في أمريكا كمرحلة رابعة من خطة ذات خمس مراحل أعلنتها إدارة النقل والسلامة المرورية الوطنية الأمريكية في مايو 2016 للتعامل مع مشكلة الوسائد الهوائية المعيبة.