425.5 مليار ريال الودائع الادخارية في السعودية بنهاية أغسطس

بلغت الودائع المصرفية الادخارية في السعودية بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي نحو 425.5 مليار ريال، مسجلة نموا للشهر الرابع على التوالي، إذ نمت خلال شهر آب (أغسطس) بنسبة 0.45 في المائة على أساس شهري بما يعادل 1.9 مليار ريال، وذلك بدعم نمو الودائع للأفراد والشركات.وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم ودائع الادخار شكلت نحو 26.43 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية شهر آب (أغسطس) البالغة نحو 1.61 تريليون ريال.وتنقسم الودائع الادخارية بحسب نوعها إلى ودائع ادخارية للأفراد والشركات وكذلك ودائع الهيئات الحكومية، إذ تمثل الأولى نحو 57 في المائة ونحو 43 في المائة للهيئات الحكومية.وبلغت ودائع الادخار للشركات والأفراد نحو 242.34 مليار ريال مسجلة نموا خلال آب (أغسطس) بنحو 0.97 في المائة مقارنة بالشهر السابق له.فيما بلغت ودائع الادخار للهيئات الحكومية نحو 183.16 مليار ريال، مسجلة نموا سلبيا خلال شهر آب (أغسطس) بنسبة 0.22 في المائة تعادل نحو 409 ملايين ريال.وحققت الودائع الادخارية خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي أدنى مستوى لها منذ 2015، إذ بلغت 404.9 مليار ريال، ومنذ تلك الفترة استمرت الودائع الادخارية في النمو المتواصل خلال الأشهر الأربعة التالية لها بنسبة نمو إجمالية 5 في المائة وبزيادة 20.6 مليار ريال.من جهة أخرى، بلغ إجمالي الودائع المصرفية في المصارف المحلية بنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 1.6 تريليون ريال، مسجلة نموا بنسبة 0.17 في المائة مقارنة بالشهر السابق وبزيادة 2.7 مليار ريال.وتتكون الودائع المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسة، ودائع تحت الطلب وودائع ادخارية وأخيرا ودائع شبه نقدية وهي التي تتكون من العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية.والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى اﻟﺒﻨك، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، إذ لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها لا يهدف إلى ادخارها.*وحدة التقارير الاقتصادية