دبلوماسي فرنسي: وزارة الاستخبارات الإيرانية أمرت بالتخطيط لاعتداء قرب باريس

قال مصدر دبلوماسي فرنسي الثلاثاء إن وزارة الاستخبارات الإيرانية "أمرت" بالتخطيط لاعتداء قرب باريس كان يستهدف تجمعاً لمعارضين إيرانيين في المنفى في 30 يونيو لكنه أحبط.

وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إن "إدارة العمليات في وزارة الاستخبارات أمرت به"، في حين قامت فرنسا الثلاثاء بتجميد أصول أدارة الأمن في الوزارة الإيرانية وإيرانيين أحدهما دبلوماسي موقوف لاتهامه بأنه على صلة بمخطط الاعتداء في فيلبنت.