مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7981 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 56.88 نقطة ليقفل عند مستوى 7981.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 101 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الصادرات, وتكافل الراجحي, والكابلات, والباحة, والجزيرة تكافل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الفرنسي, وإكسترا, وولاء, وميدغلف للتأمين، والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.77% . فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية, ودار الأركان، وزين السعودية, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكيان السعودية, والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.42 نقطة ليقفل عند مستوى 2581.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 72 ألف سهم تقاسمتها 84 صفقة.