المالية تبيع صكوكا محلية بقيمة 4.78 مليار ريال

قالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إن الحكومة باعت ما قيمته 4.78 مليار ريال (1.27 مليار دولار) من السندات الإسلامية بالعملة المحلية في عطائها الأسبوعي. جاء ذلك في إطار إعادة فتح لإصدار صكوك سابق ليصل الإجمالي إلى 12.245 مليار ريال: 7.092 مليار ريال لأجل خمس سنوات و3.005 مليار لأجل سبع سنوات و2.148 مليار لأجل عشر سنوات.
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