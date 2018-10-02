الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في 27 عاما

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في 27 عاما اليوم الثلاثاء ليواصل مكاسب الآونة الأخيرة بفعل آمال بشأن أرباح الشركات، في حين ارتفع سهم أونو للأدوية بفضل نبأ منح جائزة نوبل إلى باحثين عن طريقة لمكافحة السرطان مُستخدمة في عقارها أوبديفو.وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 24270.62 نقطة، ليحوم المؤشر القياسي عند مستويات لم تُسجل منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991.وتدعمت المكاسب بتوقعات لأرباح قوية للشركات في ظل ضعف الين. والمؤشر فوق مستوى 24 ألف نقطة منذ يوم الجمعة الماضي.ويقول متعاملون إن مكاسب نيكي السريعة، حيث صعد 5.5 بالمئة في سبتمبر أيلول، تجعل السوق عرضة للبيع لجني الأرباح، لكن المعنويات تظل إيجابية.وزاد الدولار إلى 114.06 ين في الجلسة السابقة وهو أقوى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، قبل تداوله مستقرا عند 113.77 ين اليوم.وارتفعت أسهم شركات التصدير، حيث صعد سهم تويوتا موتور 1.6 بالمئة وهوندا موتور 1.5 بالمئة في حين زاد سهم باناسونيك 2.7 بالمئة.وقفزت أسهم أونو للأدوية 6.8 بالمئة لتبلغ 3430 ينا وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2016، قبل أن تغلق مرتفعة 3.1 بالمئة بفضل نبأ منح جائزة نوبل إلى باحثين عن طريقة لعلاج السرطان مستخدمة في أوبديفو، وهو عقار طورته الشركة مع بريستول-مايرز سكويب.وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، انخفض سهم شيمامورا لمتاجر الملابس منخفضة السعر 8.2 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح السنة المنتهية في فبراير شباط 2019. وتتوقع الشركة حاليا ربحا صافيا بقيمة 27.3 مليار ين انخفاضا من توقعات سابقة بتحقيق 35 مليار ين.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1824.03 نقطة.