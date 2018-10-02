أسهم أوروبا تنخفض مع تزايد الضغوط علي البنوك الإيطالية

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ثار فيه قلق المستثمرين جراء تصريحات معادية لليورو أدلى بها مُشرع إيطالي كبير مما أطلق عمليات بيع في السندات السيادية لروما ودفع أسهم بنوكها للانخفاض إلى أدنى مستوى في 19 شهرا.وتراجع مؤشر البنوك الإيطالية، الشديدة الحساسية للضغوط السياسية بسبب حيازاتها الكبيرة من السندات الحكومية، 2.8 بالمئة بعد أن قال كلاوديو بورجي رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب إن إيطاليا ستكون أفضل حالا خارج منطقة اليورو.وتصدرت البنوك قائمة القطاعات المنخفضة في أوروبا، مما ساهم في تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وساعد ارتفاع أسهم شركات النفط على خلفية صعود أسعار الخام في كبح الخسائر.وانخفضت أسهم رويال ميل لأدني مستوى على الإطلاق، لتتراجع 6.5 بالمئة في الوقت الذي خفضت فيه شركات الوساطة المالية سعرها المستهدف للسهم بعد تحذير مفاجئ بشأن الأرباح صدر أمس الاثنين.وهبط ستوكس 600 بنسبة 1.7 بالمئة منذ بداية العام بسبب مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقلق بشأن الاستقرار السياسي في المنطقة.