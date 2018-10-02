"سابك" : بدء طرح سندات بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة بأصول

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بدء شركة "سابك كابيتال 2 بي" في طرح سندات دولية بالدولار وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول. وقالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في بيان نشر على موقع سوق الاسهم السعودي "تداول" اليوم إن الفئة المستهدفة من الطرح تتمثل في المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

واوضحت الشركة أنه سيتم الإصدار بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في أمريكا لعام 1933 حسب تعديلاته كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن). كانت "سابك" قد أعلنت في الاسبوع الماضي عزم شركة "سابك كابيتال 2 بي في" المملوكة لها إصدار سندات دولية بالدولار. موضحة أن السندات ستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول. مشيرة إلى أن قيمة الطرح تحدد بحسب ظروف السوق، وأن الهدف من الطرح هو إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية القائمة لشركة سابك وشركاتها التابعة.