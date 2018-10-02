تحسن طفيف لثقة المستهلكين في اليابان خلال سبتمبر

أظهرت بيانات صادرة عن رئاسة الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء تحسن ثقة المستهلكين في اليابان بنسبة طفيفة خلال سبتمبر الماضي.ارتفع مؤشر الثقة خلال الشهر الماضي إلى 43.4 نقطة مقابل 43.3 نقطة خلال أغسطس الماضي.في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي لتقييم مستوى المعيشة ككل، في حين ارتفع مؤشرا الدخل والرغبة في شراء السلع المعمرة .وتراجع مؤشر مستوى المعيشة ككل من 41.7 نقطة خلال أغسطس الماضي إلى 41.5 نقطة خلال سبتمبر الماضي. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر نمو الدخل من 41.8 نقطة إلى 41.9 نقطة ومؤشر الرغبة في شراء السلع المعمرة من 42 نقطة إلى 42.4 نقطة خلال الفترة نفسها.واستقر المؤشر الفرعي لقياس التوظيف خلال الشهر الماضي عند مستوى 47.7 نقطة.يذكر أن هذا المؤشر يعتمد على نتائج مسح أجري يوم 15 سبتمبر الماضي.