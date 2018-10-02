ارتفاع إيرادات شركات الإنترنت الصينية باكثر من 20% خلال 8 أشهر

سجلت إيرادات أعمال شركات الإنترنت والخدمات ذات الصلة الصينية الكبيرة (الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية حوالي 9ر2 مليون دولار أمريكي فما فوق) 5ر595 مليار يوان (حوالي 7ر86 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 7ر20 بالمئة عن نفس الفترة في العام الماضي.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا زيادة سريعة لتطبيقات الهاتف المحمول مثل الفيديو القصير والبث الشبكي الحي، ليصبح اتجاها جديدا لتنمية شركات الإنترنت،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعمل شركات الإنترنت في الابتكارات المتمثلة في الفيديو على الإنترنت والدفع المحمول والاقتصاد التشاركي وغيرها من الخدمات، ما يجعل إيرادات خدمات معلومات الإنترنت تحافظ على نمو سريع.

ووفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، فإن عدد التوزيع التراكمي لمخازن تطبيقات الطرف الثالث تجاوز 51ر1 تريليون مرة، فيما سجلت تنزيلات الفيديو الحية ما يقرب من 200 مليار مرة.

ومن بين أكبر 100 شركة إنترنت في الصين أعلنت عنها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بلغ عدد شركات الألعاب والترفيه والبث الحي أكثر من 40 بالمئة.

