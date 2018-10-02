أزمة العملة تدفع النشاط الصناعي التركي للانكماش

أظهر مسح شركات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا سجل انكماشا للشهر السادس على التوالي في أيلول (سبتمبر) الماضي، مع تباطؤ الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بسبب أزمة العملة.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول وآي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في أيلول (سبتمبر) الماضي، من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأكدت اللجنة أن هذا جاء بسبب تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة ونتج عنه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف.

وأضافت أن تراجع الليرة - التي فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها هذا العام - هو التحدي الرئيس الذي تواجهه الشركات، حيث أسهم في زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

إلى ذلك، قالت غرفة تجارة إسطنبول أمس، إن أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، زادت 4.04 في المائة عن الشهر السابق في أيلول (سبتمبر) الماضي، لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 18.54 في المائة.

وارتفعت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، 6.47 في المائة عن الشهر السابق و26.61 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، قالت مصادر بقطاع الطاقة أمس، إن شركة الطاقة الوطنية التركية بوتاش رفعت أسعار الغاز الطبيعي 9 في المائة للمنازل و18.5 في المائة للمصانع في زيادة هي الثالثة في ثلاثة أشهر وسط تراجع في قيمة الليرة يؤجج تكاليف الوقود.

وتراجعت العملة مقابل الدولار منذ بداية العام بفعل المخاوف بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ونزاع دبلوماسي مع الولايات المتحدة بخصوص قس أمريكي محتجز.

وبدأ سريان زيادة الأسعار أمس، وقالت المصادر إن هيئة تنظيم سوق الطاقة قد ترفع أسعار الكهرباء أيضا بسبب زيادة التكاليف.

ونحو ثلث إجمالي إنتاج تركيا من الكهرباء البالغ 293 مليار ميجاوات جاء من محطات تعمل بالغاز الطبيعي في 2017.

وكانت بوتاش زادت أسعار الغاز 9 في المائة للمنازل و14 في المائة للمصانع في كل من آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الماضيين.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 17.9 في المائة في آب (أغسطس) مسجلا أعلى مستوياته في نحو 15 عاما.

يشار إلى أن بيانات رسمية أظهرت قبل أيام، أكبر تراجع للثقة في الاقتصاد التركي في عشر سنوات في أيلول (سبتمبر) الماضي، بانحدار نسبته 15.4 في المائة ما عزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وسط أزمة عملة.