الأسهم السعودية تتجاوز مستوى 8000 نقطة بدعم «المصارف» .. والسيولة ترتفع 14 %

نجحت الأسهم السعودية في تخطي حاجز 8000 نقطة لتغلق عند 8038 نقطة بمكاسب 38 نقطة بنسبة 0.5 في المائة، وزادت قيمتها السوقية بنحو 7.3 مليار ريال لتصل إلى 1.9 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم أساسي من المصارف بقيادة سهمي "الأهلي" و"الراجحي". وارتفعت السيولة 14 في المائة بنحو 411 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال. ورغم ارتفاع السيولة إلا أن مدى التذبذب جاء أقل من الجلسة السابقة مما يظهر تزايد السيولة وتوافر العرض والطلب مما خفف من حدة التذبذب التي كانت تعانيها السوق في فترات سابقة، واستمرار ذلك سينعكس إيجابا على السوق من خلال انخفاض مخاطر السيولة مما يدفع المتعاملين بزيادة مراكزهم في السوق. والتحركات الايجابية تأتي في بداية موسم إعلانات الشركات، ما يظهر أن السوق تتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية وذلك ما قد يبرر موجة الارتفاعات التي تمر بها السوق، خاصة وأنها تزامنت مع بيانات إيجابية من المالية العامة وتحسن أسعار النفط وقرب انضمام السوق الفعلي للمؤشرات الدولية.

الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7999 نقطة، وتداول بين لارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8038 نقطة رابحا 0.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7987 نقطة فاقدا 0.15 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8038 نقطة رابحا 38 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. وارتفعت السيولة 411 مليون ريال بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 5.8 مليون سهم متداول لتصل إلى 124 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 5 في المائة لتصل إلى 91 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.76 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 40 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 1 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 5 في المائة بقيمة 179 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر سهم "المتحدة للتأمين" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 12.24 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 48.30 ريال، وحل ثالثا "الخليجية العامة" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 14 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفرة" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 14.94 ريال، يليه "أسمنت الجنوبية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 33.75 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 26.75 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 700 مليون ريال بنسبة 21 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 16 في المائة بقيمة 521 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 8 في المائة بتداولات 261 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية