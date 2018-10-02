القطاع غير النفطي يقود نمو الاقتصاد بناتج 356.9 مليار ريال

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للسعودية خلال الربع الثاني 2018 نحو 639.25 مليار ريال مقارنة بـ 629.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا نموا نسبته 1.6 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن نمو الناتج المحلي بنسبة 1.6 في المائة بما يعادل 10.15 مليار ريال يعود إلى ارتفاع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي (القطاع الخاص والحكومي) بنسبة 2.4 في المائة، إذ بلغت قيمته نحو 356.88 مليار ريال مقارنة بـ 348.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2017.

ونما القطاع غير النفطي للربع الثاني على التوالي، إذ سجل نموا خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 1.6 في المائة، إذ كانت تبلغ قيمته نحو 371 مليار ريال مقارنة بـ 365.14 مليار ريال خلال الربع الأول من 2017.

وينقسم القطاع غير النفطي إلى قسمين هما قطاع خاص وقطاع حكومي، وارتفع الأول خلال الربع الثاني من عام 2018 بنسبة 1.8 في المائة بما يعادل 4.44 مليار ريال لتبلغ قيمته نحو 252.01 مليار ريال مقارنة بـ 247.57 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2017.

كما نما بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الأول من 2018 لتبلغ قيمته 256.27 مليار ريال، مقارنة بـ 253.42 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2017.

أما القطاع الحكومي، فبلغت قيمته نحو 104.87 مليار ريال خلال الربع الثاني 2018 مقارنة بـ 100.83 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا نموا نسبته 4 في المائة بما يعادل 4.04 مليار ريال.

كما نما بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الأول لتبلغ قيمته نحو 114.75 مليار ريال، مقارنة بـ 111.71 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

*وحدة التقارير الاقتصادية

