وفد سعودي يبحث فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين في باكستان

قام وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس أحمد بن حامد الغامدي اليوم، بعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الجانب الباكستاني لمناقشة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين. وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الوفد يضم ممثلين عن شركة "أرامكو السعودية" ومركز الشراكات الاستراتيجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وشركة معادن، وشركة "أكوا باور"، مبيناً أن الزيارة تهدف إلى عقد مباحثات مع الجانب الباكستاني لمناقشة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين، والوصول إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها من قبل كبار المسؤولين في البلدين خلال الفترة القادمة. وأفاد أن الوفد سيقوم أيضاً إلى جانب عقد المباحثات مع المسؤولين الباكستانيين بزيارات إلى عدد من المناطق في باكستان للاطلاع على المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها. حضر الجلسة الافتتاحية للمباحثات الثنائية معالي وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب، ومعالي مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وزارة التجارة عبدالرزاق داود، ورئيس لجنة الاستثمارات الباكستانية هارون شريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.