في خطوة مفاجئة.. جنرال إليكتريك تقيل رئيسها التنفيذي وتعين وجها جديدا

أقالت شركة جنرال إليكتريك رئيسها التنفيذي جون فلانري في خطوة مفاجئة اليوم الاثنين، وعينت مكانه لاري كالب عضو مجلس إدارة الشركة الذي اختير لعضوية المجلس حديثا، قائلة إنها ستشطب قيمة الشهرة في وحدتها للكهرباء والبالغة نحو 23 مليار دولار.وقالت الشركة المتعثرة العاملة في قطاعات الطاقة والصحة والنقل إنها لن تحقق توقعاتها للسيولة النقدية الحرة وربحية السهم لعام 2018 بسبب ضعف أنشطتها الخاصة بالكهرباء، الأمر الذي توقعه بعض المحللين.وقفز سهم جنرال إليكتريك 10.2 بالمئة إلى 12.44 دولار مع مراهنة المستثمرين على أن كالب قد ينشط العلامة التجارية للشركة من جديد ويجري تحويلا أسرع في محفظتها.وخسر السهم أكثر من نصف قيمته منذ تولى فلانري، الذي يعمل بالشركة منذ ثلاثة عقود، منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس آب 2017 ليحل محل جيف إميلت الذي قاد جنرال اليكتريك منذ 2001.وبقيمة سوقية تقل عن 100 مليار دولار حتى يوم الجمعة، فإن قيمة جنرال إليكتريك تعادل أقل من 20 بالمئة من مستوى الذروة الذي بلغته قبل جيل.وأجبر تراجع أرباح جي.إي باور العام الماضي شركة جنرال إليكتريك على خفض توقعاتها للأرباح وتقليص توزيعاتها للمرة الثانية فقط منذ الكساد الكبير.واختار مجلس إدارة جنرال إليكتريك خلال اجتماعه في الأيام القليلة الماضية إتش لورنس كالب الابن رئيسا تنفيذيا جديدا. وكان كالب البالغ من العمر 55 عاما اختير عضوا بمجلس الإدارة في فبراير شباط، وشغل من قبل منصب الرئيس التنفيذي لشركة داناهر في الفترة من عام 2000 إلى 2014، مساهما في تنمية شركة صناعية وتحويله إلى مجموعة عملاقة أوسع نطاقا من خلال سلسلة استحواذات، مع زيادة الأرباح.وقال بعض المحللين إن من المرجح ألا تحقق جي.إي باور الأهداف المالية للربع الثالث، مما ساهم في الإطاحة بفلانري. وامتنعت جنرال إليكتريك، التي ستعلن نتائجها في 25 أكتوبر تشرين الأول، عن التعليق.وتعكس مغادرة فلانري بطء جهوده الرامية لتحسين أوضاع الشركة. فرغم خفض الوظائف وتقليص الأنشطة، استمرت نتائج جنرال إليكتريك في التدهور لأسباب على رأسها مشكلات وحدة الكهرباء التي تصنع معدات توليد الكهرباء.