وزير الثقافة يزور مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي

زار الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة أمس، مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، الذي يعد أحد المعالم الثقافية والحضارية في الكويت.

وتجول وزير الثقافة في مرافق المركز التي تضم متاحف التاريخ الطبيعي، العلوم والتكنولوجيا، العلوم العربية الإسلامية، والفضاء، ومركز الفنون الجميلة، إضافة إلى عدد من الصالات التي تحتوي على ثلاثة آلاف قطعة من المعروضات الفنية.

وفي ختام الزيارة، عبر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن سعادته بما شاهد من تطور تقني في أساليب العرض الثقافية والفكرية في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، مبينًا أن الكويت من الدول السباقة في الاهتمام بالجوانب الثقافية والفكرية في المنطقة ولها باع طويلة في ذلك الجانب.

وبين أن المملكة لها تاريخ ثقافي كبير، وإرث قديم لحضارات إنسانية تعود إلى آلاف السنين، ومن هذا المنطلق تسعى عبر "رؤية 2030" إلى الاهتمام بهذا التاريخ العظيم، وإبرازه للعالم بمختلف الأساليب التي تلقى قبولاً لدى المهتمين بالجوانب الثقافية والفكرية، متمنيا كل التوفيق للأشقاء في دولة الكويت على هذه الجهود التي يقدمونها في المجال الثقافي.

