"إتمام" ينهي اعتماد 119 مخططا سكنيا بمساحة 160 مليون م 2

أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان اعتماد 119 مخططا سكنيا خلال التسعة أشهر الماضية من 2018 بإجمالي مساحات يتجاوز 159 مليون متر مربع حيث توزعت تلك المخططات السكنية التي تم اعتمادها على جميع مناطق المملكة. وأوضح "إتمام" في بيان اليوم أن مكة حظيت بأكبر عدد من المخططات المعتمدة من قبل المركز بـ 19 مخططا بمساحة 32.7 مليون متر مربع ثم عسير بـ 16 مخططا ومساحة تجاوزت الـ 27 مليون متر مربع فيما أتم المركز اعتماد 15 مخططا في الرياض بمساحة 9.7 مليون متر مربع و 12 مخططا في الباحة بمساحة 7.5 مليون متر مربع والمدينة المنورة بـ 11 مخطط ومساحة 19.5 مليون متر مربع.

وأكمل المركز الانتهاء من اعتماد 16 مخططا سكنيا في حائل والقصيم بواقع 14 مليون متر مربع و 4.5 مليون متر مربع لحائل فيما اعتمد في الشرقية 9 مخططات بمساحة 16.8 مليون متر مربع وتبوك 6 مخططات بمساحة 4.3 مليون متر مربع إضافة إلى 5 مخططات سكنية في جازان بمساحة 5 مليون متر مربع ومثلها في الجوف بمساحة مليوني متر مربع و 3 مخططات بالشمالية بمساحة 7.9 مليون متر مربع وأخيراً نجران بمخططين ومساحة 8.2 مليون متر مربع.

وأكد مركز خدمات المطورين "إتمام" أنه يتيح خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الاراضي لشركات التطوير العقاري وذلك من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي والتي تتفرع إلى 3 مراحل وهي الاعتماد الابتدائي واعتماد شبكات البنية التحتية والاعتماد النهائي. مبينا أن الحصول على الاعتماد يتم بتقديم الطلب إلى المركز مستوفيا المستندات المحددة لكل مرحلة ويقوم المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وجهات استشارية بمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات ونظم البناء ومتابعة الطلب حتى إصدار الاعتماد وإرساله إلى مقدم الطلب. يذكر أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يسعى عبر الخدمات التي يقدمها إلى تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة للإسهام في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.