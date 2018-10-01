"الراجحي ريت" يحصل على تسهيلات مصرفية بنصف مليار ريال من "الراجحي"

أعلنت شركة الراجحي المالية بصفته مدير صندوق الراجحي ريت عن حصول الصندوق على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يعادل 500 مليون ريال من مصرف الراجحي. وقالت شركة الراجحي أنه خلال فترة سريان التسهيلات المصرفية سيتم سداد تكلفة التمويل على أساس ربع سنوي مع سداد كامل قيمة التسهيلات المصرفية في نهاية الفترة التعاقدية وهي نهاية السنة السابعة. وقد تم الحصول على التمويل بضمان سند لأمر ورهن للعقارات. وسيتم استخدام التسهيلات المصرفية لتمويل شراء عقارات متنوعة مدرة للدخل لصالح صندوق الراجحي ريت بما يتماشى مع استراتيجيات الصندوق الاستثمارية.
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