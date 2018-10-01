الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 38 نقطة بتداولات بلغت 3.2 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 38 نقطة ليقفل عند مستوى 8038 نقطة وبتداولات بلغت 3.2 مليار ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة 124 مليون سهم تقاسمتها 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعا و 86 شركة تراجعا. وكانت أسهم المتحدة ورعاية والخليجية الأكثر ارتفاعا وأسهم وفرة وبدجت وساكو الأكثر انخفاضا. فيما كانت أسهم الإنماء وكيان ودار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية وأسهم سابك والإنماء والراجحي الأكثر نشاطا بالقيمة
أسواق الأسهم- السعودية
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