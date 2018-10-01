المقدونيّون يوافقون بأكثريّة على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشماليّة"

وافق المقدونيّون بالأكثرية على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشماليّة" لبلادهم، مما سيفتح الباب أمامهم للاقترب من اليونان وأوروباز

وأعلنت اللجنة الانتخابية المحلية أن بعد فرز 43,57 في المائة من بطاقات الاقتراع، بلغت نسبة التصويت بـ"نعم" 90,72 في المائة مقابل 6,26 في المائة.

وقال رئيس الحكومة الاشتراكي الديموقراطي زوران زايف خلال مؤتمر صحافي "أعتقد أنّ الغالبية الساحقة للمواطنين صوّتت لصالح الطريق إلى أوروبا".

وتعتبر الحكومة تغيير اسم البلاد انتصارًا، بينما ستشكك المعارضة اليمينية في مصداقية التصويت إذا كانت نسبة المشاركة أقل من 50 بالمائة.