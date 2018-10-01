إحصائية: نسبة المعرضين للفقر في شرق ألمانيا لا تزال أعلى من غربها

أظهرت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا أن نسبة الأفراد المعرضين لخطر الفقر في شرقي البلاد أعلى من غربها، لكن الفارق بينهما صار أصغر.وأظهرت بيانات مكاتب الإحصاء على المستوى الاتحادي والولايات، التي لفت حزب "اليسار" الانتباه إليها في البرلمان الألماني (بوندستاج)، أن نسبة المعرضين للفقر في الولايات الشرقية التسعة بما فيها العاصمة برلين بلغت العام الماضي 17.8%، مقابل 15.3% في الولايات الواقعة غربي البلاد.وفي غضون عام واحد تراجعت نسبة المعرضين للفقر شرقي البلاد بمقدار 0.6 نقطة مئوية، بينما ارتفعت في الغرب في المقابل بمقدار 0.3 نقطة مئوية.وقبل عشرة أعوام، كانت نسبة المعرضين للفقر في شرق ألمانيا 19.5%، مقابل 12.9% غربي البلاد.