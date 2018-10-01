نمو مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الاثنين نمو مبيعات التجزئة بوتيرة أعلى خلال أغسطس الماضي مدفوعة بالزيادة في مبيعات السلع الغذائية وغير الغذائية.
زادت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6% سنويا بعد نموها بنسبة 0.9% خلال يوليو الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وأظهرت البيانات نمو مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 2.5% خلال الشهر الماضي، في حين زادت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 1% سنويا.
في الوقت نفسه جاء إجمالي مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال أغسطس الماضي أقل بنسبة 0.1% عن المبيعات في يوليو الماضي، وذلك بعد تراجع شهري بنسبة 1.1% في يوليو الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات شهريا بنسبة 0.5% خلال أغسطس الماضي.
وزادت المبيعات بنسبة 1.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وبنسبة 3% بدون حساب المتغيرات الموسمية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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