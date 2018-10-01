تركيا ترفع أسعار "غاز المنازل" للمرة الـ 3 في أقل من 90 يوما

قالت مصادر بقطاع الطاقة اليوم الاثنين إن شركة الطاقة الوطنية التركية بوتاش رفعت أسعار الغاز الطبيعي تسعة بالمئة للمنازل و18.5 بالمئة للمصانع في زيادة هي الثالثة في ثلاثة أشهر وسط تراجع في قيمة الليرة يؤجج تكاليف الوقود.

فقدت العملة نحو 37 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بفعل المخاوف بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ونزاع دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وكانت بوتاش زادت أسعار الغاز تسعة بالمئة للمنازل و14 بالمئة للمصانع في كل من أغسطس آب وسبتمبر أيلول.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 17.9 بالمئة في أغسطس آب مسجلا أعلى مستوياته في نحو 15 عاما. وتعلن بيانات التضخم في اسطنبول اليوم قبيل إصدار بيانات تركيا ككل يوم الأربعاء.