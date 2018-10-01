الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 1991

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في 27 عاما اليوم الاثنين، حيث ساعد التراجع المطرد في قيمة الين على تحسين توقعات أرباح التصدير بالنسبة للشركات اليابانية، كما ساعد اتفاق في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) على تحسن المعنويات.

وأبرمت الولايات المتحدة وكندا اتفاقا أمس الأحد بتوقيت أمريكا الشمالية لإبقاء نافتا كاتفاق ثلاثي مع المكسيك.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.52 بالمئة إلى 24245.76 نقطة بعدما صعد إلى 24306.54 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسي منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991.

وجرى تداول العملة الأمريكية عند أعلى مستوى في نحو 11 شهرا مقتربة من 114 ينا للدولار اليوم. وانخفاض الين يعزز أرباح شركات الصناعات التحويلية في الخارج عند إعادتها إلى البلاد.

وارتفع نيكي نحو سبعة بالمئة منذ بداية سبتمبر أيلول بدعم من انخفاض قيمة الين وإقبال المستثمرين الأجانب على الشراء.

وصعدت أسهم الشركات المصدرة حيث زاد سهم طوكيو إلكترون 2.2 بالمئة وفانوك 1.4 بالمئة وكيوسيرا 0.75 بالمئة وبريدجستون 0.6 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 1817.96 نقطة.