مختصون لـ "الاقتصادية": عقيدة واحدة بين السعودية والكويت في مواجهة التحديات الإقليمية

أكد مختصون في الشأن السياسي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للكويت، تعكس عمق العلاقة بين البلدين التي بنيت على الصراحة والوضوح والمصير المشترك للبلدين، وأن الزيارة ستحقق أهدافها الاستراتيجية، لما بين البلدين من علاقة تاريخية وعقيدة واحدة في مواجهة التهديدات والتحديات التي تحيط بالمنطقة.وأضاف المختصون، في تصريحات لـ"الاقتصادية"، أن الزيارة تستهدف تقوية البيت الخليجي وتعزيز أواصر العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، متوقعين أن تسفر عن نتائج مهمة وحيوية وخيرية تخدم المواطن في السعودية والكويت الشقيقة في جميع مناحي الحياة.وقال الدكتور مبارك العاتي، محلل سياسي: إن زيارة ولي العهد للكويت تعكس العمق التاريخي بين البلدين لأنها بنيت على الصراحة والوضوح والمصير المشترك للبلدين، وهذه هي القاعدة التي سار عليها قادة البلدين. وأكد العاتي أن الدولتين تلعبان دورا مهما في استقرار المنطقة ومجلس التعاون الخليجي، وأنهما تشتركان في رؤية واضحة حيال قضايا المنطقة قائمة على الحكمة والاعتدال في النظر في قضايا المنطقة وهما تعملان بشكل متكامل لحل قضايا المنطقة.وأضاف العاتي أن الملفات المشتركة بين البلدين تظهر جلية في مشاركتهما في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وكذلك مشاركتهما بشكل فاعل وواضح في مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم عبر التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتحالف العربي الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وكذلك اشتراكهما في بحث سبل معالجة الملف العراقي، إضافة إلى مساهمة البلدين في معالجة الملف السوري.وتابع العاتي: هناك أيضا اهتمام مشترك بين البلدين يتعلق بإعادة الأمن العربي ومواجهة التدخلات الإيرانية، وتلعب الكويت دور شبه الوسيط بين المنطقة العربية وإيران، كما تلعب دورا مهما في الأزمة القطرية وقامت بدور مشكور ومقدر من الدول الأربع المقاطعة ولا يزال الشيخ صباح الصباح يقوم بدور مهم لتطويق هذه الأزمة وجعل حلها وفق البيت الخليجي.من جانبه، قال المحلل السياسي مسلم الرمالي إن الحفاوة العظيمة بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت سواء في الإعلام الكويتي وفي ميادين الكويت بمحافظاتها المختلفة، وكذلك الترحيب الرسمي من خلال بيان مجلس الوزراء، كل ذلك يعكس عمق العلاقة بين البلدين والمحبة والتقدير للضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان.وتوقع الرمالي أن تحقق الزيارة أهدافها الاستراتيجية لما بين البلدين من علاقة تاريخية وعقيدة واحدة في ومواجهة التهديدات والتحديات التي تحيط بالمنطقة، وكذلك تعزيز الأمن المشترك وتقوية التعاون الاقتصادي وتنسيق الجهود من خلال المجلس التنسيقي المشترك.ويرى الرمالي أن الزيارات الخليجية التي يقوم بها ولي العهد تعكس بجلاء مدى حرص قيادة المملكة على تقوية البيت الخليجي وتماسك أركانه. بدوره، قال الدكتور يوسف بن أحمد الرميح أستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم: لا شك أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للكويت تستهدف تقوية البيت الخليجي وتعزيز أواصر العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.وأكد الرميح أن السعودية والكويت يربط بينهما عديد من الروابط المتينة والمتجذرة في عمق التاريخ، فهذه الروابط ترتبط بالجوانب التاريخية والجغرافية والثقافية والحضارية وعلاقات الصداقة والجيرة والأسر المترابطة بين الشعبين الشقيقين.وأضاف: لا ننسى مطلقا أن انطلاقة الملك المؤسس لتوحيد بلادنا الطاهرة بدأت في الكويت عندما خرج منها بجيشه للدرعية والرياض بعدها. ولا ننسى كذلك وقفة الملك سعود مع الأشقاء في الكويت عندما هددها العراق بالغزو، ثم وقفة الملك فهد بن عبد العزيز عندما احتل الرئيس العراقي صدام حسين الكويت، ووقف الملك فهد وقفته المشهورة والمعروفة ووقفت معه المملكة كلها والعالم كله.وتابع: لذلك علاقاتنا بالأشقاء في الكويت علاقة تتسم بالحيوية وتزيدها الأيام قوة وديناميكية، وتأتي هذه الزيارة الكريمة لما تواجهه المنطقة من أخطار جسام على كل الجبهات لذلك نتوقع الكثير من النتائج التي تخدم الشعبين الشقيقين السعودي والكويتي والخليجي والعربي عامة.وأردف: لا شك أن الكويت وهي تستقبل ولي العهد تستقبل العهد السعودي الجديد الطموح والحيوي والمتوقد والديناميكي، عهد 2030 الذي أخذ على نفسه ووطنه أن يكون المحرك الأساس للاقتصاد العالمي واللاعب الأساس في السياسة الدولية والعمود الفقري في التنمية البشرية والقوة العظمى الجديدة والساطعة في عالم اليوم.واستطرد: كمواطنين نتوقع نتائج مهمة وحيوية وخيرية تخدم المواطن في السعودية والكويت الشقيقة في كل مناحي الحياة وهذا الذي سيتحقق، ولاشك أن الأمير محمد بن سلمان يراهن على المواطن السعودي كي يكون قدر المسؤوليات الجديدة والمتجددة والحيوية والمتوثبة للعصر الجديد والطموح والنظرة الاستراتيجية الجديدة نظرة 2030 التي ستثبت قوة ومتانة وحيوية السعودية حتى بلا نفط، بكنوزها وثرواتها وعقول شبابها، كل ذلك يحمله الأمير الشاب معه إلى الكويت.