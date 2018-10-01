تركيا .. مشكلات الاقتصاد لا يمكن كنسها تحت سجاد السياسة

يبدو قياس الليرة التركية بالبيزو في الأرجنتين، في نظر الكثيرين من المعجبين بـ"النموذج التركي" إن جاز هذا التوصيف، قياسا فاسدا في أعين أنصار جمهورية "السلطان". اعتبارا للفوارق القائمة بين البلدين لأكثر من ناحية، فلا معطيات التاريخ والجغرافيا، ولا محددات الدين والثقافة، ولا مجريات السياسة والجيوبوليتكا، تسمح بهذه المقارنة في نظر هؤلاء. وذلك لأن الزعيم التركي، يواجه معركة دولية ضد الغرب الإمبريالي الاستعماري، ممن يريدون كسر شوكة "نموذج إسلامي صاعد". في حين أن الأرجنتين بلغت درجة الإفلاس، جراء تعاقب حفنة من رجال السياسة الفاسدين على الحكم في البلاد حتى وصل حد الانهيار.هذا الكلام جانب من الحقيقة فقط، وليس كل الحقيقة، فعلى الرغم من اختلاف المسارات التي سلكها كل من أردوغان وماكري إلا أن البلدين يواجهان نفس المصير؛ إذ يعاني اقتصادهما ضخما كبيرا، وانخفاضا في قيمة العملة، ويواجهان خطر الركود.يبقى اللافت للنظر هو كيفية تعاطي كلا الرجلين مع تطورات الأزمة المالية، جراء سنوات من التراكمات. ففي الأرجنتين، أقدم زعيم حزب "لنغير" على تلبية معظم مطالب المستثمرين؛ رغم صعوب الظروف أملا في إنقاذ البلاد. فرفعَ أسعار الفائدة إلى 60 في المائة، وقلص الميزانية العامة للسنة المقبلة، واتجه إلى صندوق النقد الدولي طالبا المساعدة، حيث حصل على قرض يعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ البلاد.كل ذلك قصد وقف نزيف البيزو، والعمل مبكر من أجل ضمان تجديد الثقة به كرئيس للبلاد أواخر العام المقبل، أكتوبر (تشرين الأول) 2019. لكن ماكري ينسى، وهو يختار أسلوبه هذا قصد تدبير الأزمة، ألا أحد من المستثمرين سيشاركون في الانتخابات لسوء حظه، أو كما علق أحدهم بسخرية: "الطريقة التي يستجيب بها تنال استحسان السوق، لا الناخبين". وعليه قد ينتهي به الأمر معاقبا على ما تراه السوق منفعة له، لأنه ببساطة لا يملك من الأدوات ما يهندس به جوا جاذبا للناخبين، لذا تظل هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر.وفي تركيا، اختار زعيم الجمهورية تجاهل منطق السوق، حيث حذر البنك التركي؛ المستقل ظاهريا فقط، من رفع أسعار الفائدة. وخول لنفسه المزيد من السلطة في الحقل المالي والمصرفي، إما بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة، عقب إقدامه قبل أشهر فقط، على تعيين صهره بيرات البيرق وزيرا للمالية والخزانة.بدل عودة الرئيس لعبرة التاريخ في واقعة "الأربعاء الأسود" الشهيرة، بتاريخ 21 فبراير (شباط) 2001؛ بين رئيس الوزراء مصطفى بولنت أجاويد ورئيس الدولة أحمد نجدت سيزر، التي كشفت عن تداعيات عقدين من الزمن، في مرحلة ما بعد تحرير الاقتصاد التي دشنتها تركيا عام 1981.وبدل استخلاص الدروس من المشاكل الاقتصادية والأزمات المالية التي سبقت وصوله إلى موقع رئاسة الحكومة في مارس (آذار) 2003، حيث كان الحل الأنجح حينها هو القيام بإصلاحات جوهرية، أعادت هيكلة الاقتصاد التركي (مكافحة التضخم، ربط الليرة بالدولار، سياسية نقدية صارمة)، مدفوعة حينها بالرغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وبدل معالجة سيل من المشاكل الداخلية التي يعانيها الاقتصاد التركي، والتي تهدد بتقويض مساره، مثل التدخل المباشر في السياسات المالية والنقدية للبلاد، وسيادة مناخ عدم اليقين في السوق الاستثمارية بسبب كثرة الانتخابات (2013، 2014، 2015)، والانقلابات المفاجئة في جيوسياسية الإقليم، وتباين المواقف وردود الفعل بشأن مزاعم الفساد، والقرارات التعسفية للحكومة ...، ما جعل تركيا تتموقع، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، في المرتبة 131 من أصل 144 دولة في ترتيب كفاءة سوق العمل.بدل الانكباب على المشكلات الاقتصادية التي لا يمكن كنسها تحت السجاد، والتي سبق لبعثة لصندوق النقد الدولي أن حذرت منها، في شهر فبراير (شباط) 2018، حين نبهت إلى احتمالية زيادة المخاطر. ومن ضمن ما أشارت إليه: "احتياجات التمويل الخارجية الكبيرة، والاحتياطي المحدود من العملات الأجنبية، وزيادة الاعتماد على تدفقات رأس المال قصيرة الأجل، وارتفاع تعرض الشركات لمخاطر صرف العملات الأجنبية".لم تلق هذه التحذيرات أذانا صاغية في أنقرا، وبدل ذلك حظيت بالنقد والازدراء حيث ذهب المستشار الاقتصادي لأردوغان إلى القول إنها: «نظريات اقتصادية فاشلة، أكل الدهر عليها وشرب». وشدد جميل أرتيم بأن تركيا: "سنقوم بفعل العكس تماما".اختيار أردوغان عوض الانشغال بكل هذه التحديات والمخاطر المحدقة بالبلاد معاكسة التيار، وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تقود الاقتصاد إلى حافة الإفلاس، استعادة سرديته المعروفة عن اشتغال "جهات خارجية لزعزعة تركيا"، مستثمرا الخطاب القومي والنعرة الهوياتية المتنامية في صفوف الأتراك.كما عمد إلى خلط الأوراق بإضفاء المزيد من الالتباس عن الأزمة الاقتصادية، حين استعمل ورقة الناتو الرنانة والمؤثرة في الداخل التركي، لكنها لم تعد ذات شأن كبير لدى الخارج، خاصة في ظل علاقة تركيا الصعبة مع أوروبا، وتصرفات ترمب اللامبالية بالحلفاء. فلا الإدارة الأمريكية تعطي قيمة للناتو، ولا لتركيا العضو في الناتو.وجاءت واقعة اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون الذي تتهمه تركيا بالتجسس ومساعدة المنظمات الإرهابية، ليكتمل مسلسل الانزياح، إذ لم يعد انهيار الليرة متصلا بالسياسات المالية المتبعة من قبل الحكومة، ما يتعين تحديد ومحاسبة المسؤولين عنها. بل تحول مؤامرة دولية، واتفاق القوى العالمية على إعلان حرب اقتصادية على "النموذج الاقتصادي التركي".على غرار انهيار الأرجنتين التي انتقلت من إحدى أغنى الدول في العالم حتى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي؛ بسبب مواردها الزراعية والمعدنية الكبيرة وشعبها المتعلم، إلى دولة مفلسة جراء تاريخ طويل من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي (6 انقلابات عسكرية دموية بين أعوام 1930 و1976)، تتجه "أسطورة النموذج التركي" إلى الانهيار، ويدخل اقتصاد البلاد في نفق مظلم لا تعرف نهايته، جراء الثقة الزائدة لدرجة الإيمان المطلق بالذات لدرجة إمكانية نسبة الخلل إلى النظام الكوني بدل الإقرار بالخطأ.