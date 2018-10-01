إطلاق 68 مبادرة تحفز القطاع الخاص على التوطين وترفع التنافسية في سوق العمل

أعلنت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية أمس عن إطلاق 68 مبادرة، تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.

وقال المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن هذه المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجعه على النمو، وتضخ مزيدا من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في مناطق المملكة كافة، وتسهم في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية؛ تحقيقا للخطط الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات "التحول الوطني" و"رؤية المملكة 2030".

وأكد الراجحي خلال اجتماعه مع قادة الرأي للحديث عن إعلان مبادرة التوطين أمس، عدم تغيير رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة والمرافقين والتابعين لهم في السعودية.

وبحسب الخطة الزمنية، فإن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرات سيتم تباعا على مدى ثلاثة أشهر، وسيتبعها مراحل أخرى من البرامج والمبادرات.

وتهدف المبادرات الموجهة منها للأفراد إلى سهولة التوظيف، وزيادة الفرص التدريبية، وتحسين الخدمات وبيئة عمل العاملين، ونشر الثقافة العمالية، وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات، كما تهدف الأهداف العامة -التي تحققها المبادرات الموجهة للمنشآت- إلى سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتفعيل التواصل مع الوزارة.

وهناك عدد من المبادرات وجهت للأفراد من الجنسين سواء أكانوا عاملين أم باحثين عن عمل تشمل، برامج دعم توظيف المواطنين والمواطنات، ودعم مكاتب توظيف خريجي الجامعات وخريجي المهن التخصصية، وتحويل فروع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى مراكز تأهيل وتوظيف، ودعم التوطين في قطاعات الاتصالات والصحة والعقار والمقاولات والمطاعم والمقاهي، وتوطين التزويد الحكومي، والتوسع في برامج نقل المرأة العاملة ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة، ورفع أعداد المستهدفين في برامج التدريب على رأس العمل "تمهير" والعمل الحر، والعمل عن بعد، وإطلاق "بوابة العمل المطورة، وملاءمة، وكوادر، وخبرة، وتطوير اللجان العمالية.

كما أن المبادرات الموجهة للمنشآت بأحجامها الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة تشمل، إتاحة خدمات الوزارة على المنصات الحكومية، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية في نطاقات، والتحول الرقمي والتقييم الذاتي، ومشروع امتثال للتفتيش، وأكاديمية قيادة المنشآت الرائدة، وباقة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوظيف في المشروعات الاستراتيجية، وتعويض الكفاءات، وبرنامج الحوار الاجتماعي المطور، ومشاركة المجتمع الاقتصادي ومؤشرات العمل.

واحتوت المبادرات الموجهة للمنشآت، مبادرات خاصة بتأشيرات الحالات الحرجة، وفئات تأشيرات العمل، وصلاحية التأشيرات، وفترة السماح في برنامج "نطاقات" وخدمات الباقة البلاتينية، وجائزة التوطين، وتعديلات التوطين الموازي، والأثر الفوري للسعودة، ونطاقات المهن، وتعديلات خدمات نطاقات، وباقة خدمات الأخضر المتوسط، وحلول تسوية المخالفات، وتنظيم لوائح العمل، ونطاقي، وتأطير التعهيد الخارجي، ومنصة قوى، وأدائي.

كما تضمنت مبادرات تختص بالاستقدام المطور والاستقدام للمهن غير الجاذبة للمواطنين، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية.

وخصصت مبادرات المنظومة عددا من المبادرات المشتركة للأفراد والمنشآت، وللفئات المهتمة والجهات الشريكة، هي: التوسع في دعم رواد الأعمال، وتطوير التوطين القطاعي والمناطقي، وإطلاق التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، والعقود الإلكترونية، ونظام الشكاوى وبرنامج اعمل بوعي، ومعا للقرار المطور وعدل مهنتك، والملحقيات العمالية ودعم التميز المهني، وتطوير العلاقة التعاقدية، وتحسين إجراءات الخروج النهائي وإجراءات الخروج والعودة ونطاقات الموازي لحديثي التخرج.

رصدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة خلال عام 1439 المنصرم نحو 11669 مخالفة توطين من خلال 7654 زيارة، فيما بلغت عدد الإنذارات 41544 إنذارا، وذلك في خمسة قطاعات شملت المستلزمات النسائية، والاتصالات، والإيواء السياحي، والذهب والجواهر.

وأوضح لـ"الاقتصادية" مشعل القرشي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في منطقة مكة المكرمة ومحافظات المنطقة كافة، يتابعها نحو 208 مفتشين ومفتشات للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة مزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات في قطاع العمل التي يرصدونها، وذلك عبر تطبيق "معا للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد 19911.

وأشار القرشي، إلى أن الوزارة استطاعت خلال الأسبوع الماضي من رصد 251 مخالفة توطين خلال 2458 زيارة تفتيشية لمحافظات منطقة مكة المكرمة، والطائف، والقنفذة والليث، ورابغ، ومكة المكرمة، وجدة.