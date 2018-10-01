تسجيل 454 مقاولا مصنفا خلال3 أشهر بارتفاع 293 %

قال لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن عدد المقاولين المصنفين ارتفع خلال الربع الثالث 2018 بنسبة 292.9 في المائة، حيث بلغ خلال النصف الأول 155 مقاولاً، بينما بلغ إجمالي المقاولين المصنفين خلال الأشهر التسعة 609 مقاولين، بزيادة 454 مقاولا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأكد أن عدد المقاولين المصنفين من قبل هيئة تصنيف المقاولين بلغ 4000 مقاول مصنف في 13 منطقة، وتصدرت منطقة الرياض بـ1768 مقاولا تليها منطقة مكة المكرمة بـ687 مقاولا والمنطقة الشرقية بـ453 مقاولا مصنفا.

وبلغ عدد المقاولين المصنفين في أكثر من مجال نحو 19 ألف مقاول وتصدر مجال المباني بـ3215 مقاولا ومجال الأعمال كهربائية بـ2410 مقاولين يليه مجال أعمال المياه والصرف الصحي بـ2280 مقاولا.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق من هذا العام مبادرة "تطوير نظام تصنيف المقاولين"، الذي استهدف تحفيز المقاولين السعوديين لتحسين أدائهم، ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة، ومشاركة صناعة التشييد في نظام التصنيف، وذلك في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020.

وحرصت الوزارة على تطوير معايير التصنيف الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بمزيد من الشفافية والبساطة والدقة، مع إضافة مجالات تصنيف شاملة ومتوافقة مع النظم العالمية، بهدف تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة.

وركزت المبادرة على تطوير نموذج تصنيف المقاولين المتضمن تصنيف مقاولين مؤهلين ونموذج متابعة أداء وتطوير مستمر للمقاولين. وبشأن نموذج تصنيف المقاولين فتتضمن المبادرة إضافة مختلف المجالات المعنية بصناعة قطاع التشييد "التشغيل والصيانة، الخدمات" بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والعالمية، وكذلك الدرجة السادسة لاستيعاب جميع المقاولين تحت مظلة التصنيف، وأيضا الدرجة الممتازة لتشمل المقاولين المميزين المنفذين للمشاريع الكبرى مع تشجيع الاندماج والتحول لشركات مساهمة. وتشمل المبادرة كذلك تطوير المعايير الفنية الحالية "المشاريع والجهاز العامل" إضافة معايير الجودة وإدارة المشاريع والصحة والسلامة والاستدامة وتطوير المعايير المالية، مع اعتماد منهجية تحقق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والمالية لكل درجة ومجال تصنيف.

وتتضمن أتمتة جميع عمليات التصنيف، حيث أصبح التقديم واتخاذ الإجراءات إلكترونيا للحصول على تصنيف فوري، وبالتالي يتم الحصول على شهادة التصنيف إلكترونيا، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة وتبادل المعلومات.

من جانب آخر يعمل المجلس البلدي لمدينة الرياض على فكرة إنشاء بلديات رئيسة ذات صلاحيات أكبر، بما يتوافق مع الصلاحيات المتاحة للأمانة، لتكون بمنزلة "أمانات مصغرة"، تفعيلاً لـ"رؤية 2030"، وذلك بعدما رأت لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بالمجلس أن كثرة البلديات الفرعية محدودة الصلاحيات لا تحقق الهدف الذي يتوقعه المواطنون من وراء إنشائها.

وأوضح الدكتور فهيد السبيعي رئيس لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية ببلدي الرياض في عرض قدمه حول المشروع أن الفكرة تأتي في إطار سعي المجلس لرياض لمعالجة المشكلات التي تعانيها الأحياء وتعزيز الرقابة على الخدمات البلدية وأنظمتها وإجراءاتها والمساهمة في تطويرها، مشيراً إلى أن المجلس يهدف من خلال المشروع إلى تحقيق التخطيط والتنفيذ والإشراف والاطلاع الكامل من البلديات الرئيسة على جميع الخدمات المقدمة في نطاقها، وتسريع وتيرة أداء الأعمال التنفيذية بالبلديات الفرعية في مدينة الرياض، والتسهيل على المواطن في التواصل مع البلدية، وإنهاء إجراءات أعمال الخدمات البلدية حسب الحاجة والأولوية.

وأفاد بأن فكرة المشروع تتلخص في اختيار خمس بلديات فرعية في جميع جهات الرياض الخمس "شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط"، وتحويلها إلى بلديات رئيسة، من أجل أن تكون تلك البلديات مسؤولة عن جميع الأعمال التي تنفذ في نطاقها، وذلك من خلال احتوائها على أقسام لمختلف إدارات الأمانة في مقر البلدية نفسها، وتخصيص ميزانية مستقلة لكل واحدة منها. وأشار الدكتور السبيعي إلى أن تلك البلديات عند إنشائها ستقوم برفع تقارير أدائها بشكل دوري لأمانة الرياض كونها المرجع الإداري والرئيس لها، وللمجلس البلدي حيث تتحول الأمانة إلى متابع لعملية التنفيذ في نطاق كل بلدية فرعية، مع الإبقاء على مكاتب خدمات بلدية في الأحياء بنفس عدد فروع البلديات الحالية "15 مكتب خدمات بلدية" لتقديم الخدمات الإدارية وإصدار الرخص.