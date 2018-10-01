ولي العهد يزور الكويت .. أبعاد أخوية وتاريخية واستراتيجية





استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في قصر بيان البارحة، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق له، بحضور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تضافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة.

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأقام أمير الكويت مأدبة عشاء تكريما لولي العهد.

وكان ولي العهد قد وصل الكويت أمس في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله في الصالة الأميرية في المطار، ولي عهد الكويت، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية، والشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ خالد جراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر خميس مشيط، أمس، متوجها إلى الكويت في زيارة رسمية. وأصدر الديوان الملكي أمس بيانا قال فيه إنه "بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين السعودية والكويت، واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد (أمس)، إلى الكويت الشقيقة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وعددا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".