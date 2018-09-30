بعد مغادرته.. ولي العهد لأمير الكويت: تربطنا علاقات تاريخية ومصالح مشتركة





بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، إثر مغادرته الكويت.

واستهل ولي العهد برقيته بقوله: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أبعث لكم خالص الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: لقد أتاحت لي هذه الزيارة فرصة اللقاء بكم، وبولي العهد، ومسؤولي الكويت الشقيقة، وبحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة.

وتابع ولي العهد: كما أكدت الزيارة عمق العلاقات التاريخية التي ربطت وتربط بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادتكم.

واختتم الأمير محمد بن سلمان برقيته سائلا المولى عز وجل دوام الصحة والعافية لأمير الكويت وللشعب الكويتي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

وغادر ولي العهد الكويت، أمس، عقب زيارة رسمية لها، وكان في وداعه لدى مغادرته قصر بيان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.