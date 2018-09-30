صور ولي العهد تتصدر صفحات الصحف الكويتية





رحبت وسائل الإعلام في الكويت بمقدم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الكويت، متطلعين إلى غد مشرق مع هذه الزيارة التي تؤكد مجددا ما وصلت إليه العلاقات بين السعودية والكويت من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

فقد أفردت صحف: السياسة، والقبس، والأنباء، والجريدة، والرأي، مساحات مختلفة لتقارير تتناول أهمية زيارة ولي العهد إلى الكويت الشقيقة، وتصدرت صورة ولي العهد صفحاتها الأولى، وعناوينها العريضة خلال هذين اليومين، فضلا عن الإعلانات المؤسسية والشعبية الترحيبية بولي العهد، بما يؤكد البعد الاستراتيجي العميق لهذه الزيارة نظير ما يحظى به الأمير محمد بن سلمان من مكانة واحترام وتقدير لدى قيادة الكويت، ولدى الشعب الكويتي الشقيق.

وتضمنت الصفحات الداخلية تصريحات واستطلاعات رأي لمصادر متنوعة عن تاريخ العلاقة الراسخة بين المملكة والكويت منذ عهد الملك عبدالعزيز والشيخ مبارك الصباح الكبير، وما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، إضافة إلى صور عن المملكة في الماضي والحاضر، ومقالات لأبرز كتاب الصحافة الكويتية عن أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتناولت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" جملة من الموضوعات المبرزة لأهمية زيارة ولي العهد إلى الكويت الشقيقة من خلال بث تقارير صحافية عن تاريخ العلاقات السعودية الكويتية، وصور تاريخية عن زيارات قيادتي البلدين الشقيقين، ناهيك عن التغطية التي ستقوم بها مع مختلف أجهزة الإعلام الكويتي منذ لحظة وصول ولي العهد إلى مغادرته بلده الثاني الكويت الشقيقة.

وأنتج قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون دولة الكويت فيلما وثائقيا خاصا عن هذه الزيارة سلط الضوء على النمو والنهضة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية على الأصعدة كافة، ولا سيما رؤية 2030. وقال عادل العازمي مدير إدارة الأخبار والبرامج السياسية في التلفزيون الكويتي: إن الفيلم الوثائقي يتناول كذلك خدمة المملكة لضيوف الرحمن، وما تحقق من تطور في مشروعات الحرمين الشريفين، فضلا عن تناول عمق الروابط التي تجمع الشعبين السعودي والكويتي.

وأضاف أنه تم تخصيص حلقة من برنامج "شارع السور" الذي يبث على الهواء مباشرة على التلفزيون الكويتي بعد نشرة التاسعة مساء، لمدة ساعة ونصف الساعة للتطرق لأهمية زيارة ولي العهد، وآثارها في دعم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ويستضيف البرنامج نخبة من المفكرين والمحللين السياسيين الكويتيين والسعوديين على حد سواء.

وبين أنه تم تخصيص حلقة العالم هذا الصباح عن أهمية الزيارة من خلال تقارير صحافية متنوعة، وتعليق على الزيارة الميمونة، بينما تقوم نشرات الأخبار بتغطية كاملة للزيارة مع إنتاج تقارير خاصة توضح أهم المحطات التاريخية للعلاقات السعودية - الكويتية إلى جانب إنتاج فواصل وفلاشات خاصة تعرض أثناء زيارة ولي العهد، لإبراز أهمية هذه الزيارة ومكانتها محليا وعالميا.