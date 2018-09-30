ولي العهد في الكويت.. علاقة متينة وتاريخ مشترك

رحب الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الكويت الشقيقة، مبينًا أنها تأتي في إطار ترسيخ عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وقال سموه في تصريح لـ"وكالة الأنباء السعودية" بمناسبة زيارة ولي العهد إلى الكويت : ترتبط المملكة بدولة الكويت الشقيقة بعلاقات تاريخية تمتد إلى أكثر من 100 عام، توجت خلال هذه الفترة بزيارات متبادلة بين قادة البلدين الشقيقين، لتأكيد عمق ومتانة العلاقة بين الأسرتين الحاكمتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات إلى جانب ما وصلت إليه العلاقات الآن من تقدم وازدهار. ورأى سموه أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة وما تواجه من أطماع وتدخلات وتهديدات خارجية، كما تأتي ضمن التواصل المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين للأعلى، والتشاور المستمر لما فيه مصلحة البلدين وشعوب المنطقة بأكملها. وأكد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت أن سمو ولي العهد أخذ على عاتقه نقل المملكة العربية السعودية إلى المستقبل من خلال رؤية 2030 التي ستنعكس إيجابا بإذن الله على المنطقة بأكملها، كما أن الجميع يتطلع إلى هذه الزيارة المباركة التي تتوج النموذج الفريد والمتميز من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين. من جهته رحب الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بلده الثاني دولة الكويت ضيفا عزيزا وشقيقا كريما على حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت البلاد، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وعلى الشعب الكويتي. وأشاد السفير الشيخ ثامر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالعلاقات الراسخة والمتينة والتاريخية بين المملكة ودولة الكويت المبنية على قواعد صلبة من التلاحم والتعاضد والرؤى المشتركة التي تربط القيادتين الكريمتين والشعبين الشقيقين ماضيا وحاضرا ومستقبلا، مبينًا أن الزيارة هي استكمال لمسيرة الإخوة والمحبة والوفاء التاريخية بين البلدين، وتعكس عمق واستراتيجية العلاقات بينهما . وقال : تكتسب الزيارة أهمية استثنائية على ضوء التطورات التي تحيط بالمنطقة والتحديات القادمة التي تتطلب تكثيف المشاورات وتبادل وجهات النظر لما فيه خير دولنا وأمنها واستقرارها. وأضاف السفير الشيخ ثامر الصباح أن زيارة سمو أخي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت ستؤسس لمرحلة جديدة واعدة في مسار العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشفيقين، مجددا ترحيب الكويت أميرًا وحكومة وشعبا بالزيارة الكريمة .