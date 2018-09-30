الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى الكويت في زيارة رسمية.

وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه : بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأحد 20 / 1 / 1440هـ الموافق 30 / 9 / 2018م إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وعدداً من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خميس مشيط اليوم متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة الملك خالد الجوية، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، و الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري، وعدد من كبار المسؤولين.