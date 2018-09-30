هيئة الثقافة تطلق أول مكتبة وطنية لمواقع تصوير الأفلام في المملكة

دشّنت الهيئة العامة للثقافة ممثلة بالمجلس السعودي للأفلام، أول مكتبة وطنية لمواقع تصوير الأفلام حول المملكة، وذلك بعد اختيار عدد من الأماكن الملهمة لصنّاع الأفلام لتوظيفها في أعمالهم الفنية التي تعكس القصص المحلية وتضاريسها وتفاصيلها المتفردة . وتُعدّ المكتبة واحدة من أهم المشاريع التي يتبناها المجلس السعودي للأفلام، كمكتبة رقمية تضم صور ومعلومات يتم تحديثها بشكل مستمر وتسهّل الوصول إلى أماكن ملهمة للقصص والأفكار الجديدة لإنتاج الأفلام . ويأتي المشروع بالتوافق مع استراتيجية المجلس في دعم البنية التحتية لصناعة الأفلام السعودية، وإبراز الجوانب الجمالية للمملكة بصورة غير تقليدية، تعزز التنوع الثقافي والحضاري السعودي . ووجّه المجلس دعوته للجميع لإضافة مواقعهم على اختلافها كمنشآت، منازل، مزارع، وغيرها من خيارات؛ كي يتم إتاحتها للاكتشاف كمواقع مدرجة على قائمة مواقع تصوير الأفلام أو الإعلانات أو غيرها من خلال الموقع الإلكتروني film.sa . يُذكر أن المجلس السعودي للأفلام أحد القطاعات الخمسة التابعة للهيئة العامة للثقافة، ويعمل على دعم وتفعيل صناعة الأفلام المحلية عبر تمكين صنّاعها ومنتجي المحتوى الإبداعي، لتسليط الضوء على المملكة كوجهةٍ عالمية هامة في مجال صناعة الأفلام المبتكرة، مما يطوّر قطاعًا يساهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030 .