المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

أعلنت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اليوم الأحد رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد الأول من أكتوبر.

وقال البنك المركزي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم إن "هذا القرار يأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية وانسجاما مع سياسة البنك المركزي الرامية إلى تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمصرفي وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني".

وأضاف أن اللجنة قررت الإبقاء على أسعار فائدة السلف الممنوحة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية دون تغيير عند مستواها الحالي والبالغ 1.75% للمشاريع داخل العاصمة و1% للمشاريع في باقي المحافظات "بهدف الاستمرار في توفير بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

كما قررت اللجنة توسيع مظلة البرنامج ليشمل قطاع الصحة، وقطاع النقل (شركات النقل)، وقطاع التعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التي يشملها البرنامج حاليا والتي تضم قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية.

كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أعلن الأربعاء الماضي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس.