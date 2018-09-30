الميزانية الإيطالية تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي .. تفاقم العجز

ذكر فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن خطط إيطاليا لزيادة عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وبحسب "الألمانية"، قال دمبروفسكيس، في حوار مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" "من الواضح أن استراتيجية الميزانية، التي جرى تقديمها وتتوقع زيادة كبيرة في عجز الميزانية وليس خفضا، تتعارض مع التزامات إيطاليا".

وكانت الحكومة الإيطالية الشعبوية قد حددت عجزها المستهدف لعام 2019 بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وليس نسبة الـ 0.8 في المائة التي حددتها الإدارة السابقة ونسبة الـ 1.6 في المائة التي أوصى بها جيوفاني تريا وزير الاقتصاد الإيطالي.

والخطوة التالية هي أن تقدم روما خططا مفصلة عن الميزانية لمفوضية الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر)، ويمكن أن ترفضها المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أو تطالب بمراجعات جوهرية.

ويهدف الاقتراض الإضافي إلى تمويل خفض سن التقاعد وخفض الضرائب، وإعانات الدخل الأساسية للفقراء وهو ما تعهد به حزبا حركة خمس نجوم والرابطة الشمالية قبل الفوز بانتخابات آذار (مارس).

يشار إلى أن زيادة أعلى في العجز تعد مشكلة لإيطاليا، لأن دينها العام هو واحد من بين الأعلى في العالم، حيث تبلغ نسبته 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نسبة الـ60 في المائة التي تستهدفها منطقة اليورو.

وتراجعت الأسهم الإيطالية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من عامين بعد إعلان الموازنة العامة للبلاد.

وعانت أسهم البنوك المحلية، في البورصة الإيطالية في ميلانو بقيادة "بانكو.بي.بي.إم"، و"إن.كرديت" و"أنتيسا سنابولو"، الشديدة التأثر بالمخاطر السياسية بسبب محفظتها الكبيرة من السندات السيادية، من وطأة ضغوط بيع ليهبط مؤشر القطاع 7.3 في المائة وسط مبيعات في السندات الحكومية وتحول الاهتمام إلى وكالات التصنيف الائتماني.

وتستهدف الحكومة الإيطالية عجز موازنة بنسبة 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019، وهو ما جاء أكثر من التوقعات.

ويعد ذلك تحديا للاتحاد الأوروبي، الذي كان يرغب في أن يكون عجز الموازنة في 2019 أقل من مستوى 2 في المائة.

فيما ارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية لآجل عشر سنوات بمقدار 32 نقطة، مسجلا مستوى 3.20 في المائة.

وعند ختام التعاملات، هبط المؤشر الإيطالي "فوتسي إم.أي .بي" بنحو 3.7 في المائة إلى 20711.7 نقطة، وهو أسوأ أداء يومي منذ التصويت على "البريكست" في حزيران (يونيو) 2016.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر "فوتسي" الإيطالي بنحو 3.5 في المائة إلى 22917.5 نقطة.

وارتفعت أسعار المستهلكين الإيطاليين في الشهر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 1.5 في المائة مقابل زيادة نسبتها 1.6 في المائة خلال آب (أغسطس)، وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع النسبة إلى 1.7 في المائة.

ويرجع هذا التراجع في نسبة التضخم بشكل أساسي إلى أسعار الأغذية غير المصنعة وخدمات النقل ومنتجات الطاقة.

وظل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة ثابتا عند نسبة 0.8 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار الطاقة في أيلول (سبتمبر) 0.4 في المائة، فيما كان من المتوقع أن تنخفض بنسبة 0.2 في المائة.

ووفق المؤشر المتجانس لأسعار المستهلك، ظل معدل التضخم ثابتا عند نسبة 1.6 في المائة، فيما كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 1.7 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المتجانس لأسعار المستهلك بنسبة 1.8 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وجاءت هذه النسبة متفقة مع التوقعات.