82.4 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أغسطس .. تراجع 2.6 %

بلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي نحو 82.4 مليار ريال، مسجلا تراجعا بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، بما يعادل 2.26 مليار ريال، مقارنة بنحو 84.6 مليار ريال في آب (أغسطس) 2017.وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، تراجع بنحو 0.3 في المائة، مقارنة بنحو 82.6 مليار ريال في شهر تموز (يوليو) السابق له، الذي سجل نموا كبيرا بنحو 15.4 في المائة.وشهد حجم إنفاق المستهلكين في السعودية تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ متوسط الإنفاق منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، نحو 82.08 مليار ريال شهري، مقارنة بمتوسط الإنفاق خلال العام الماضي البالغ نحو 78.16 مليار ريال.ويعد متوسط الإنفاق خلال العام الماضي، أقل من متوسط عام 2016، البالغ نحو 78 مليار ريال، حيث يعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي سجل أدنى معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.يأتي تراجع إنفاق المستهلكين خلال شهر آب (أغسطس) من العام الجاري، نتيجة تراجع عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 6.7 في المائة على أساس سنوي، حيث انخفضت بنحو 4.55 مليار ريال، رغم ارتفاع عمليات نقاط البيع التي زادت خلال آب (أغسطس) بنحو 2.28 مليار ريال، بنسبة بلغت 13.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وبلغ إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات خلال أب (أغسطس) الماضي، نحو 2.33 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 18.8 في المائة على أساس سنوي.ويشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 12.2 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الشهر الماضي.في حين بلغت مبيعات نقاط البيع في قطاع الترفيه خلال آب (أغسطس) الماضي، نحو 849 مليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنحو 42 في المائة وذلك على أساس سنوي، بينما بلغ الإنفاق على قطاع الاتصالات بحسب عمليات نقاط البيع نحو 147.2 مليون ريال، مسجلا تراجعا بنحو 13 في المائة.وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال العام الماضي نموا بنحو 9.7 في المائة لتبلغ 200.46 مليار ريال وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ بدء التعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 708.11 مليون عملية خلال 2017 مقارنة بنحو 524.56 مليون عملية خلال عام 2016.يشار إلى أن حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي بلغ نحو 82.6 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة 15.3 في المائة على أساس سنوي، بما يعادل 11.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 71.6 مليار ريال في تموز (يوليو) 2017.يأتي نمو إنفاق المستهلكين خلال شهر تموز (يوليو) من العام الجاري، نتيجة ارتفاع عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 12.7 في المائة على أساس سنوي، إضافة إلى نمو عمليات نقاط البيع البالغة نحو 19.2 مليار ريال مقارنة بنحو 15.3 مليار ريال خلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي.وبلغ متوسط إنفاق المستهلكين في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 81.95 مليار ريال، مقارنة بنحو 78.2 مليار ريال كمتوسط شهري للنصف الأول من 2017، بارتفاع 4.8 في المائة بما يعادل 3.77 مليار ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية