مهرجان التمور في المدينة يحقق أكثر من 217 مليون ريال

حقق 1231 مزارعا مشاركا في مهرجان المدينة المنورة الدولي للتمور " تمورنا بركة " من خلال تقديم 9.385.278 كيلو حتى الأسبوع السادس على متن أكثر من 6320 شاحنه ، مبيعات تقدر بـ 217.032.944 ريال للأسابيع الست الماضية مجتمعة.

ويقدر حجم منتجات التمور من داخل المدينة بـ 62.5% ، بينما بلغ عدد المنتجات من خارج المدينة 37.5 % وذلك بدأ واضحاً عندما سجلت المؤشرات الصادرة عن وحدة التقارير وذكاء الأعمال التابعة لأمانة المدينة المنورة بنهاية الأسبوع السادس أن مصدر التمور من داخل المدينة تقدر بـ 6.042.178 كيلو بمبيعات تقدر بـ .140.373.369 ريال ، فيما سجلت المنتجات القادمة من خارج المدينة 3.343.100 كيلو بمبيعات تقدر بـ 76.760.575 ريال.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد قدمت منذ إطلاق المهرجان الموقع التعريفي على شبكة الإنترنت روعي في تصميمه التوافق مع الأجهزة الذكية بمثابة منصة معلومات ووسيلة تواصل مع جمهور المهرجان والمهتمين إلى جانب كونه وسيلة للإعلان والتعريف بالمهرجان في كافة أنحاء العالم يتم من خلاله التعريف إلكترونياً بنجاحات المهرجان ، كما تم توفير منصة خدمات تسجيل المزارعين عبر خمس خطوات تبدأ بالدخول للخدمة حتى حجز الموعد المطلوب لدخول السيارة للمهرجان وذلك عبر تخصيص اسم مستخدم وكلمة مرور لكل مزارع على حده وتمر تلك الخدمة بدليل معلومات السيارة الناقلة للشحنة واختيار الدلال المطلوب البيع عنده وتسجيل معلومات المحصول المراد بيعه لتأكيد الحجز واستكمال دخول السيارة لساحات المهرجان وتفريغ الحمولة.

وفي سعي اللجنة المنظمة الحثيث في الحرص على سلامة وخلو منتجات التمر من المبيدات الضارة بعد دخولها للمهرجان فقد تم تعزيز الموقع بمراقبين صحيين حتى بلغ إجمالي العينات الميدانية المسحوبة للكشف عليها 7627 عينه في حين بلغ عدد العينات المخبرية المسحوبة للكشف المتقدم 3557 عينه.