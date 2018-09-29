حملة "وطن بلا مخالف" تسفر عن ضبط أكثر من 1.8 مليون مخالف في كافة المناطق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم 18/ 1 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: - أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 1.808.203 مخالفاً، منهم 1.3 مليون مخالفاً لنظام الإقامة، و286 ألف مخالفاً لنظام العمل، و134 ألف مخالفا لنظام أمن الحدود. ثانيـاً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 30 ألف شخصاً، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى. ثالثـــــاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2720) شخصاً.