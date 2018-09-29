إعصار قوي يضرب اليابان موقعا 17 جريحا

ضرب إعصار قوي السبت، جزيرة اوكيناوا جنوب غرب اليابان، موقعا 17 جريحًا ومن المتوقع أن يتسبب بأضرار أكبر مع مواصلة طريقه عبر الأرخبيل حتى يوم الاثنين، على ما أفادت السلطات المحلية. ومن المتوقع أيضًا أن يصل الإعصار "ترامي" الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم في الساعة إلى جزيرة هونسو غدًا، متسببًا بأمطار غزيرة في العديد من المناطق حتى الاثنين.

وعرضت شبكات التلفزيون اليابانية اليزم، مشاهد تظهر فيها أغصان اقتلعتها الرياح وقد أغلقت شارعًا رئيسيًا في مدينة ناها وأمواج عاتية تنهمر على حواجز مائية وأمطار تتساقط بغزارة. وتسببت الرياح في قلب شاحنة وتحطيم واجهة بنك.

والإعصار هو الـ 24 الذي يضرب آسيا منذ بداية 2018. وقتل عشرة أشخاص في اليابان عندما اجتاح إعصار غرب الأرخبيل مطلع سبتمبر.