بنك الشعب الصيني يعتزم الالتزام بسياسة نقدية حيادية ومستقرة

أعلن بنك الشعب الصيني ،في بيان اليوم السبت، أن الصين سوف تلتزم بسياسة نقدية حيادية ومستقرة، تضمن أيضا سيولة معقولة ووفيرة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن البنك ذكر في اجتماع الربع الثالث أن معدل الصرف وتوقعات السوق الصينية الكلية مستقرة. وأضاف أن البلاد ستحتاج لمواصلة المزيد من الاصلاحات لنظامها المالي.

وقال البنك إنه يهدف لتحقيق التوازن بين معدلات الفائدة ومعدلات الصرف والمدفوعات الدولية لضمان نمو مستقر وصحي للاقتصاد واستقرار توقعات السوق. كما تعهد البنك باتخاذ الاجراءات لمواجهة المخاطر المالية ، وأكد مجددا على توفير المزيد من الدعم المادي للاقتصاد الحقيقي والقطاع الخاص. وتظهر المؤشرات القيادية للاقتصاد الصيني تواصل النمو ببطء في سبتمبر وسط تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يتم إصدار مؤشر مديري المشتريات عن سبتمبر لقطاعي التصنيع والخدمات غدا الأحد . ووجد استطلاع لاراء الخبراء أجرته بلومبرج أن كلا المؤشرين سينخفضان قليلا.