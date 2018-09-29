ارتفاع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 384 قتيلا

قالت السلطات الإندونيسية إن عدد قتلى زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) على جزيرة سولاويسي ارتفع اليوم السبت إلى 384 قتيلا إذ جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ.

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجات بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي جزيرة سولاويسي الجمعة، وكانت قوته أكبر من سلسلة الهزات الأرضية التي أوقعت أكثر من 500 قتيل وحوالى 1500 جريح في أغسطس في جزيرة لومبوك المجاورة لبالي.

وتلى الزلزال تسونامي بلغ ارتفاعه 1.5 متر ضرب الساحل القريب من بالو في الساعة 18:22 بالتوقيت المحلي.

وتسبب الزلزال وأمواج المد في انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات حول بالو. وحتى اليوم كانت السلطات ما زالت تواجه صعوبات في تنسيق جهود الإنقاذ.

وظل مطار المدينة مغلقا بعدما دمر الزلزال المدرج وبرج التحكم لكن مسؤولين قالوا إنهم يستعدون لإعادة فتح المطار للسماح بوصول المساعدات.