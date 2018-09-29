تراجعات العملات الرقمية لا تتوقف .. والخسائر 77.6 مليار دولار في شهرين

رغم ارتفاع معظم العملات الرقمية خلال تعاملات أمس خاصة "بيتكوين" الأكثر شهرة، إلا أن القيمة السوقية للعملات المشفرة سجلت خسائر بلغت نحو 77.61 مليار دولار خلال شهرين، إذ وصلت أمس - 28 أيلول (سبتمبر) - إلى نحو 219.58 مليار دولار، في حين كانت 297.19 مليار في 28 تموز (يوليو) الماضي.في حين خسرت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" نحو 26.41 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها، حيث بلغت أمس 114.30 مليار دولار، مقارنة بـ 140.71 مليار دولار في 28 تموز (يوليو) 2018.أما عملة "إثيريم" فخسرت 24.21 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهرين، حيث بلغت أمس 22.97 مليار دولار، في حين كانت 47.18 مليار دولار في 28 تموز (يوليو) الماضي لتحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.بينما وصلت القيمة السوقية لعملة ريبيل أمس إلى نحو 21.01 مليار دولار، رابحة 3.21 مليار دولار خلال نفس الفترة، حيث كانت 17.80 مليار في 28 تموز (يوليو) 2018، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.في حين بلغت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين كاش" أمس، نحو 9.49 مليار دولار، فاقدة 4.66 مليار دولار خلال شهرين، حيث كانت 14.15 مليار دولار في 28 تموز (يوليو) الماضي لتحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.ووصلت القيمة السوقية لعملة "إيوس" أمس إلى نحو 5.25 مليار دولار، فاقدة 2.22 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، حيث كانت 7.47 مليار دولار، في 28 تموز (يوليو) 2018، لتحتل المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.وفي تداولات أمس، ارتفعت بيتكوين نحو 2.05 في المائة، لتبلغ 6656 دولارا، بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي أمس، مقارنة بـ 6515 دولارا أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 5.14 مليار دولار.وزادت "إثيريم" نحو 3.31 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 225.79 دولار، مقارنة بـ 218.11 دولار أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار.في حين ارتفعت "ريبيل" نحو 1.07 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.52942 دولار، مقارنة بـ 0.52304 دولار أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 745.42 مليون دولار.بينما تراجعت "بيتكوين كاش" بنحو 3.19 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 550.50 دولار، مقارنة بـ 568.68 دولار أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 829.04 مليون دولار.في حين ارتفعت "إيوس" نحو 3.10 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 5.8136 دولار، مقارنة بـ 5.6201 دولار أمس الأول، بتداولات بلغت قيمتها 865.62 مليون دولار.وبلغت قيمة تداولات العملات الرقمية خلال تعاملات أمس نحو 17.18 مليار دولار.