زيوت السيارات.. الصناعة المحلية تسيطر على السوق وسط تفاوت الأسعار

لا شك أن المحركات هي العنصر الجوهري للسيارات، ولها متطلبات تسهم في رفع جودتها ويأتي في مقدمتها "الزيوت"، التي باتت أسعارها محط اهتمام المستهلكين.

وفِي جولة ميدانية، رصدت "الاقتصادية" سيطرة للمنتجات المحلية على الأسواق بنسبة 90 في المائة، وسط تفاوت الأسعار بين المحال.

ورغم أن التجار أكدوا للصحيفة أن الأسعار لم تشهد ارتفاعا أكثر من 1 في المائة نظرا لتوافر المعروض في السوق، إلا أنهم برروا تفاوت الأسعار نظرا لاختلاف الجودة.

من جانبه، قال بشير القاسم؛ إن أفضل أنواع الزيوت تقسم إلى ثلاثة، جاء في مقدمتها لزوجة رقم 10 - 40 W لزوجة رقم 5 - 40 W و لزوجة رقم 5 - 30 W التي تعتبر زيوتا تخليقية وذات مزايا عالية.

وذكر أن القطعة الواحدة يصل سعرها من 24 ريالا إلى 40 ريالا، بينما يصل سعر الكرتون الواحد بالجملة إلى ما يقارب 300 ريال.

وأوضح القاسم، أن الزيوت الفرنسية والأمريكية هي الأفضل حاليا، لافتا إلى أن السوق شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا طفيفا بنسبة تقارب 1 في المائة.

أما هاني زياد، فقد أوضح أن أسعار الزيوت بشكل عام لم تشهد تغيرا واسعا في آخر عامين على مستوى المستهلك سواء كان النهائي أم الصناعي.

وأشار إلى أن الزيوت المفضلة التي يكثر عليها الطلب باستمرار، هي الأمريكية والفرنسية، مشيرا إلى أن 90 في المائة من الزيوت المتوافرة في السوق صناعة وطنية.

وبين أن الزيت التخليقي لزوجة رقم 5- 30 W بمسافة مقطوعة 10 آلاف كيلو متر يصل سعر الكرتون منه 270 ريالا يضم 12 قطعة، أما الزيت نصف التخليقي لزوجة 10 - 40 W يصل سعر الكرتون 235 ريالا والقطعة 20 ريالا.

وعلى صعيد متصل، قال محمد المهدي؛ إن المستهلك يبحث عن التوفير في المقام الأول وتجنب عمليات النصب والاحتيال، وهو أمر يحتاج إلى توعية مستمرة.

